ДЗ обмежує рух поїздів по станції Донецьк на 10-22 грудня

Із 10 до 22 грудня 2010 р., у зв`язку з проведенням масштабних колійних робіт на станції Донецьк, буде тимчасово обмежено рух поїздів.

Як повідомила УНІАН прес-служба ДЗ, колійні роботи проводяться в рамках реконструкції вокзального комплексу Донецьк до Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Зокрема, приміські поїзди слідуватимуть через станцію Донецьк по вантажних коліях без зупинок. Найближчі станції посадки-висадки пасажирів - Рутченкове та Ясинувата.

Зараз для зручності пасажирів Донецька залізниця з місцевими органами самоврядування вирішує питання доставки пасажирів шляхом введення нових маршрутів від станції Ясинувата до Путилівського автовокзалу в Донецьк, а також про збільшення інтенсивності руху громадського транспорту в Донецьку в напрямку станції Рутченкове.

Пасажирські поїзди дальнього проходження відправлятимуться й прийматимуться зі станції Донецьк згідно з діючим графіком руху.