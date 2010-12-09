Єфименко доручив відмінити тарифне регулювання на розвантажувальні роботи в портах

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО доручив відмінити тарифне регулювання на навантажувально-розвантажувальні роботи в більшості річкових портів. Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

«Ми проведемо експеримент, дозволивши семи річковим портам самостійно встановлювати тарифи і формувати конкурентні ставки. У разі, якщо це приведе до позитивних результатів, працюватимемо над цим питанням далі», - підкреслив міністр.

На виконання цього доручення «Укрморрічфлотом» буде проведена робота з виключення із збірки тарифів на комплекс робіт, пов`язаних з обробкою вантажів, Дніпродзержинського, Дніпропетровського, Нікопольского, Київського, Кременчуцького, Новокаховського, Черкаського і Чернігівського річкових портів. Як нагадують у міністерстві, ці порти є приватними підприємствами і лібералізація тарифів приведе до збільшення номенклатури вантажів, які в них обробляються, і дасть змогу власникам розвивати підприємства.

Згідно з повідомленням, скасування державного регулювання тарифної політики в річкових портах слід чекати після прийняття парламентом законопроекту України «Про судноплавство на внутрішніх водних шляхах», який був прийнятий за основу 2 листопада ц.р.