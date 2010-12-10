Львівська ОДА випустила каталог об‘єктів придорожнього сервісу до Євро-2012

Львівська обласна державна адміністрація випустила каталог «Об’єкти придорожнього сервісу Львівської області за основними напрямками руху учасників та гостей чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, каталог вийшов два мовами - українською та англійською.

«Для зручності туристів та з метою презентації туристичних можливостей Львівщини до 2012 року в області буде виготовлено ряд презентаційно-інформаційних каталогів, – розповів УНІАН заступник голови облдержадміністрації Володимир ГУБИЦЬКИЙ. - У 2010 році видано перший із них».

За його словами, у цьому каталозі міститься інформація про основні транспортні магістралі області з наявною придорожньою інфраструктурою (готелі, заклади громадського харчування, автозаправні станції, СТО) за формою: схематичне позначення на карті, фотографія, адреса, контактні телефони, перелік послуг, що надаються.

У виданні також розміщена інформація про історико-культурні пам’ятки, рекреаційні зони та туристичні маршрути.