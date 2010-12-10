Бортпровідники Finnair закінчили 10-денний страйк

Бортпровідники найбільшого фінського авіаперевізника Finnair досягли угоди з роботодавцем про умови праці, таким чином, завершився 10-денний страйк, що призвів до скасування сотень рейсів, повідомляє у п`ятницю РИА Новости з посиланням на Ассошиейтед Прес. Очікується, що авіасполучення остаточно нормалізується протягом вихідних.

Переговори, за підсумками яких увечері у четвер було досягнуто угоди, проходили за участю державного посередника з трудових спорів Фінляндії ЕсИ Лонки (Esa Lonka). Бортпровідники Finnair виступали проти планів працедавця скасувати вихідні дні після міжконтинентальних польотів. У вівторок до бортового персоналу авіакомпанії приєдналися члени інших профспілок, що займаються, зокрема, постачанням палива для перевізника, технічним обслуговуванням його авіапарку і наданням харчування.

За даними агентства Франс Прес, з 30 листопада, коли почався страйк, Finnair довелося скасувати більше 1,8 тисяч рейсів, що завдало незручностей близько 9 тисяч пасажирів. За даними Finnair, страйк щодня приносив компанії збиток більш ніж в два мільйони євро.