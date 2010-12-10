«Єврокар» збільшив виробництво автомобілів в 2,1 разу

Виробник автомобілів марок VW Group – ЗАТ «Єврокар» (Закарпатська обл.) в січні-листопаді 2010 року збільшило виробництво автомобілів різних марок в 2,1 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 6,541 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить «Єврокар».

У повідомленні наголошується, що в листопаді «Єврокар» збільшив виробництво автомобілів різних марок на 44,7%, в порівнянні з листопадом 2009 року, – до 890 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році «Єврокар» скоротив виробництво автомобілів різних марок на 90,1%, або 32,328 тис. штук, в порівнянні з 2008 роком, – до 3564 штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «Єврокар» (с. Соломоново, Закарпатська обл.) є виробником автомобілів марки Volkswagen Group в Україні.