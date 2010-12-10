КрАСЗ збільшив виробництво на 67%

ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (КрАСЗ, Кременчук, Полтавська обл.) в січні-листопаді 2010 року збільшило виробництво автомобілів різних марок і модифікацій на 66,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, – до 5814 штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить КрАСЗ.

У повідомленні наголошується, що в листопаді ц.р. КрАСЗ збільшив виробництво автомобілів різних марок на 94,7%, в порівнянні з листопадом 2009 року, – до 625 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році КрАСЗ скоротив виробництво автомобілів різних марок і модифікацій на 86,4%, або 23,799 тис. штук, в порівнянні з 2008 роком, – до 3748 штук.

Довідка УНІАН. ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», що входить до складу Групи компаній «АІС», здійснює крупновузлову збірку автомобілів різних марок. Виробничі площі (26 га) і розвинена інфраструктура дозволяють збирати 40 тис. автомобілів в рік.