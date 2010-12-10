Виробництво легкових авто в Україні за 11 місяців збільшилося на 1%

Виробництво легкових автомобілів в Україні у січні-листопаді 2010 року, за оперативними даними, збільшилося на 1% порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 64,538 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «УкрАвтоПром».

За даними асоціації, виробництво автобусів в Україні в січні-листопаді п.р. збільшилося у 2,2 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 2377 штук.

Також у повідомленні зазначається, що виробництво вантажних автомобілів в Україні у січні-листопаді п.р. збільшилося в 2,1 разу порівняно з аналогічним періодом 2009 року – до 4727 штук.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році виробництво легкових автомобілів в Україні скоротилося на 83,6% порівняно з 2008 роком – до 65,7 тис. штук. Виробництво автобусів в Україні в 2009 році скоротилося на 85,4% порівняно з 2008 роком – до 1473 штук, а виробництво вантажних автомобілів скоротилося на 78,8% – до 2499 штук.

Довідка УНІАН. Найбільшими виробниками легкових автомобілів і автобусів в Україні є корпорація «УкрАВТО» (ЗАТ «ЗАЗ»), корпорація «Богдан», ЗАТ «Єврокар», корпорація «АІС» (ТОВ «КрАСЗ»), корпорація «Еталон» (ЗАТ «Чернігівський автозавод» і ЗАТ «Бориспільський автозавод») тощо.