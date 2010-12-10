«ЗАЗ» скоротив виробництво легкових автомобілів на 17,8%

Найбільший в Україні виробник легкових автомобілів ЗАТ «Запорізький автомобілебудівний завод» (“ЗАЗ”, м. Запоріжжя) в січні-листопаді ц.р. скоротив виробництво легкових автомобілів на 17,8%, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 35,868 тис. штук.

Про це УНІАН повідомили в Асоціації автовиробників України «Укравтопром», в яку входить “ЗАЗ”.

У повідомленні наголошується, що в січні-листопаді т.г. "ЗАЗ" збільшив виробництво автобусів в 2,6 разу, в порівнянні з аналогічним періодом 2009 року, до 342 штук, а також збільшив виробництво вантажних автомобілів на 35,3% - до 2752 штук.

Як повідомляв УНІАН, в 2009 році "ЗАЗ" скоротив виробництво легкових автомобілів на 82,6%, або на 208,518 тис. штук, в порівнянні з 2008 роком, - до 43,958 тис. штук.

Довідка УНІАН. ЗАТ «ЗАЗ» - найбільше автомобілебудівне підприємство України з повномасштабним виробництвом автомобілів, комплектуючих, штампуванням, зваркою, фарбуванням, збіркою. Підприємство входить в корпорацію «УКРАВТО».