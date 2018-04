«Укрферрі» розпочинає реалізацію проекту залізнично-поромного сполучення з турецьким портом Самсун

Судноплавна компанія «Укрферрі» розпочинає реалізацію проекту залізнично-поромного сполучення з портом Самсун (Туреччина).

Про це УНІАН повідомили в «Укрферрі».

Згідно з повідомленням, 2 грудня ц.р. у Самсуні пройшли переговори між керівництвом СК «Укрферрі» і порту Самсун із питань реалізації проекту створення сучасного залізнично-поромного терміналу в порту Самсун і його включення до існуючої поромної лінії Варна-Поті/Батумі-Іллічівськ.

За підсумками переговорів було підписано протокол, що визначає конкретний перелік необхідних робіт і терміни їх виконання. Зокрема, будуть проведені днопоглиблювальні роботи й заходи для забезпечення безпечного підходу й швартування українських поромів до залізнично-поромного моста, здійснено переобладнання існуючого поромного моста під залізничну колію стандарту 1520 мм, побудовано береговий залізничний термінал із колією російського стандарту (або змішаною колією Європа-Росія) для одноразового зберігання та обробки 150-160 вагонів. Термінал планується побудувати так, щоб на ньому були передбачені всі можливі схеми перевантажувальних робіт: вагон-вагон, вагон-автомобіль і вагон-причал.

Особливий акцент фахівці «Укрферрі» зробили на можливості обробки контейнерів, що необхідно для продовження проекту поїзда «Вікінг» із Іллічівська до території Туреччини та його завантаження транзитними контейнерами, для чого він і призначався. Порт Самсун обрано для цих цілей не випадково – він знаходиться в центральній частині чорноморського берега Туреччини, має розгалужену мережу залізничних колій, пов`язаних із міжнародними транспортними коридорами, що проходять через Туреччину, і потужними економічними зонами країни в центрі та на півдні.

Як зазначається в повідомленні, таким чином, після закінчення всіх робіт і організації залізнично-поромного руху на цьому напрямку Євросоюз, Туреччина та Україна отримають новий транспортний коридор, що дозволяє з мінімальними часовими втратами доставляти вантажі не лише з Балтики та Центральної Європи до Туреччини, але й транзитом до Ірану, Іраку й далі до країн Південно-Східної Азії.

Як зазначають у компанії, 13 грудня ц.р. у офісі «Укрферрі» буде проведено виїзне засідання робочої групи проекту Євросоюзу «Motorways of the sea for the Black sea and the Caspian sea», до якого включено й проект створення поромного зв`язку з портом Самсун. Планується, що на засіданні буде ухвалено рішення про негайний початок проектних робіт і фінансування даного проекту зі сторони Євросоюзу.

«Ми не вперше реалізуємо подібні проекти – «Укфреррі» створювало поромні термінали в портах Деріндже і Керчі, налагоджувало роботу нових поромних ліній... Зверніть увагу – в порту Самсун уже більше року простоює поромний термінал, побудований російською стороною для організації поромних перевезень на порт Кавказ. А призначений для цього пором «Феруз» уже 4 місяці без руху стоїть біля причальної стінки в порту Самсун. Причина банальна – немає вантажопотоку. В основу ж нашого проекту покладена наявність вантажної бази, напрацьованої з 2001 року, для якої й створюються перевізні потужності», – сказав президент СК «Укрферрі» Олександр КУРЛЯНД.

Робота над проектом ведеться спільно з болгарським пароплавством «БМФ АД», яке на сьогодні є найбільшим морським перевізником на Чорному морі. Як вважають в «Укрферрі», це дозволить реалізовувати проект незалежно від термінів і обсягів фінансування з боку Євросоюзу.

Як повідомлялося, в середині жовтня цього року керівництво Євросоюзу і проекту «ТРАСЄКА» (транспортна магістраль Європа-Кавказ-Азія) під час міжнародної транспортної конференції в Брюсселі підтримало проект нового Ро-Ро / залізнично-поромного сполучення на Чорному морі: порти України – порт Самсун (Туреччина) – порти Грузії, який представили експертам фахівці СК «Укрферрі», Одеський морський торговий порт і турецький порт Самсун. У даному проекті активну участь взяла й болгарська сторона в особі пароплавства «БМФ АД» – партнера «Укрферрі» за міжурядовими угодами про поромні перевезення.