Ялтинський морпорт прийнятий в Асоціацію круїзних портів Середземномор'я

Ялтинський морський торговий порт прийнятий в Асоціацію круїзних портів Середземномор`я (MedCruise).

Про це кореспондентові УНІАН повідомила помічник начальника Ялтинського морського торгового порту Яніна СЕЛІНА.

За її словами, це відбулося в ході 37-ої Генеральної асамблеї Асоціації круїзних портів Середземномор`я, присвяченої розвитку круїзного бізнесу, яка проходила в Каннах (Франція) в кінці листопада - початку грудня.

За словами Я.СЕЛІНОЇ, це свідчить про те, що Ялтинський порт, як «перлина» Криму, є дуже перспективним, і цікавий для іноземних судновласників, які оперують судами класу «люкс». Вона додала, що «надалі участь порту в роботі Асоціації дозволить збільшити кількість судозаходів. А це, у свою чергу, значно підтримає бюджет порту і міста, а також сприятиме зміцненню міжнародного статусу Ялти».

*** У роботі Асоціації круїзних портів Середземномор`я і щорічній виставці-конференції Seatrade Med 2010 Cannes щорічно беруть участь більше 2 тисяч круїзних операторів, агентів, судновласників, туроператорів.