Колесніков призначений головою реорганізованого транспортного міністерства для посилення цього блоку – експерт

Призначення віце-прем`єр-міністра Бориса КОЛЕСНІКОВА міністром інфраструктури реорганізованого транспортного міністерства є посиленням транспортного блоку.

Про це в коментарі УНІАН сказав керівник аналітичної групи консорціуму «Менеджмент Консалтинг Груп» Дмитро ПОДТУРКІН.

«Мета призначення однозначна – посилення транспортного блоку, тому що очолювати транспортний блок буде, з одного боку, віце-прем`єр, а це показує значення, яке приділяють транспортному блоку, з іншого боку, – це серйозний політик, з ім`ям, який може вирішувати питання, пов`язані з розвитком його міністерства, підвідомчих йому структур», – зазначив експерт.

За його словами, це призначення особливо позитивно може позначитися на підготовці залізниць до Євро-2012, оскільки Б.КОЛЕСНІКОВ як віце-прем`єр займається підготовкою до чемпіонату, а залізничний транспорт – єдиний вид транспорту, який не отримував державних коштів на підготовку до Євро, а фінансував ці програми за власні кошти.

«Вже точно можна сподіватися, що програма підготовки до Євро-2012 реалізовуватиметься набагато ефективніше й швидше і залізничний транспорт отримає реальні кошти на реалізацію програм, пов`язаних із Євро-2012, тому що новий міністр безпосередньо займається цим питанням і, думаю, продовжуватиме курирувати. Залізниця, здається, єдиний вид транспорту, який при підготовці до Євро-2012 цільових грошей від держави не отримував і фінансував програми за власні кошти», – зазначив Д.ПОДТУРКІН.

За його словами, поки що складно сказати, як позначиться на галузі реорганізація Міністерства транспорту та зв`язку в Міністерство інфраструктури, оскільки «є лише нова назва міністерства». Точніше можна буде говорити, коли буде оприлюднено положення міністерства та його служб, зазначив експерт.

«Одне приємно, що адміністративна реформа – поки в тих положеннях, які вже оприлюднено в пресі, – повністю розділяє функції управління держвласністю й функції створення нормативно-правової бази та законотворчості, виділяючи функції законотворчості на міністерський рівень, а функції управління – на рівень відповідних служб. Ось це головне, позитивне, а все інше поки складно сказати», – зазначив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв`язку України, Державну службу морського та річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту та зв`язку України, а також поклавши на створюване міністерство функції з реалізації державної політики у сфері туризму.

Президент звільнив з посади міністра транспорту та зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА й призначив Бориса КОЛЕСНІКОВА віце-прем`єр-міністром – міністром інфраструктури.