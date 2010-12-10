Французький суд оштрафував залізничну компанію за спізнення пасажира на роботу

Французький суд вперше оштрафував Національну компанію французьких залізниць (SNCF) за те, що через її провину пасажир запізнився на роботу, повідомляє у п`ятницю РИА Новости.

Попри те, що постанова у справі була винесена ще в кінці вересня, інформація про неї зайняла першу шпальту в газеті Parisien і на інтернет-сайті радіостанції France Info.

Рішення суду може зіграти на користь багатьох пасажирів SNCF, потяги якої періодично приходять із запізненням через несправності на гілці. Адвокат на ім`я Ремі Рокет пропустив одне зі слухань в місті Нім на півдні країни, тому що не встиг на пересадку на паризький вокзал через запізнення приміського потягу. У результаті його клієнт програв процес. Суд підтвердив, що електричка адвоката запізнилася на півгодини з вини SNCF: на залізниці виникли проблеми з перемиканням стрілок. Апеляційний суд Парижа зобов`язав компанію виплатити Рокету і його адвокатській конторі відшкодування у розмірі 2,8 тисяч євро, а також відшкодувати потерпілому 500 євро за "хвилювання і витрачені нерви" і 1,5 тисячі євро за послуги адвоката.