Азаров представив колективу віце-прем'єр-міністра України – міністра інфраструктури Бориса Колеснікова

Сьогодні, 10 грудня, прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ представив керівному складу галузі транспорту і зв`язку віце-прем`єр-міністра України – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі міністерства.

«Перед вашим міністерством стоїть завдання створити сучасну інфраструктуру, – підкреслив прем`єр-міністр України. – Це не тільки залізниця, це і автомобільні дороги, і зв`язок, і комунікації, і численні інфраструктурні об`єкти – все те, що охоплює таке широке поняття, як інфраструктура», – відзначив він.

За словами М.АЗАРОВА, відповідно до першого етапу адміністративної реформи відбувається реформування структури самого Кабінету Міністрів України, а також міністерств, комітетів, відомств. «Вводиться проста система управління: міністерства, під ними державні служби, агентства та інспекції. Це перехід від галузевого до функціонального управління. Відповідно трансформується і сам Кабінет Міністрів: віце-прем`єри обіймають посади міністрів основних ключових міністерств. Таким чином, визначено основні напрями роботи з формування нашої економіки, соціальної сфери тощо», – пояснив М.АЗАРОВ.

При цьому він відзначив, що Б.КОЛЕСНІКОВ зарекомендував себе як грамотний енергійний організатор, здатний вирішувати масштабні завдання. «Борис КОЛІСНИКІВ займався об`єктами до Євро-2012 і прийняв справи в абсолютно кинутому, зруйнованому стані. Зараз роботу над підготовкою до проведення в Україні в 2012 році фіналу чемпіонату Європи з футболу виведено на якісно новий рівень. Зараз немає сумнівів, що підготовка йде на гідному рівні, у рамках графіку, і всі об`єкти будуть введені в експлуатацію вчасно», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв`язку України, Державну службу морського і річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту і зв`язку України, а також поклавши на створюване міністерство функції з реалізації державної політики у сфері туризму.

Президент звільнив з посади міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА і призначив Бориса КОЛЕСНІКОВА віце-прем`єр-міністром – міністром інфраструктури.