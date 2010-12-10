Колесніков відзначив задовільну роботу «Укрзалізниці» щодо вантажоперевезень

Новопризначений віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ під час свого представлення у міністерстві відзначив задовільну роботу «Укрзалізниці» у здійсненні вантажоперевезень.

Про це УНІАН повідомляє прес-служба міністерства.

«Найбільш задовільно працює зараз напрям вантажних перевезень "Укрзалізниці". Все інше - починаючи з автомобільних доріг і закінчуючи повітряним простором і наземними службами авіації - вимагає повної модернізації. Багато років у цій сфері була планова економіка, а не ринкова, тому занепад в інших напрямах зрозумілий», - сказав віце-прем`єр.

На переконання Б.КОЛЕСНІКОВА, транспорт - дуже важливий складник повсякденного життя, а його рівень роботи оцінюється якістю обслуговування. «Прем`єр-міністр і Президент висунули завдання створити в Україні сучасну транспортну інфраструктуру, найсильнішу, як мінімум, у Східній Європі... Я не сумніваюся, що спільно ми досягнемо успіху і виконаємо висунуте завдання», - підкреслив він.

Нагадаємо, Б.КОЛЕСНІКОВА призначено на посаду віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури України Указом Президента № 1107/2010 від 9 грудня 2010 р.