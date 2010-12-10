З Донецька відправився у перший рейс поїзд до Ворохти за новим маршрутом

Сьогодні о 8.30 зі станції Донецьк урочисто відправили у перший рейс поїзд №551/552 за новим маршрутом Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк.

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Укрзалізниці", цим спеціальним рейсом, в який разом з іншими пасажирами відправилися шахтарі і металурги, починається всеукраїнська акція «Укрзалізниця об`єднує Україну», яка проходить у рамках підготовки до святкування 150-річчя українських залізниць (відзначатиметься 4 листопада 2011 р.). Метою акції є популяризація залізничного транспорту.

Начальник Донецької залізниці Микола РОГОВ наголосив, що цей новий рейс сприяє об`єднанню промислового Донбасу і Західної України. Квитки на поїзд мають великий попит. Користується популярністю також і автомобілевоз. Під час першого рейсу перевозиться 6 автомобілів з восьми, які вміщає спеціальний вагон. Особливістю поїзда є те, що пасажири зможуть доїхати до Прикарпаття без пересадок менш ніж за 25 годин.

У поїздку на Прикарпаття запрошені шахтарі і металурги. Для них «Укрзалізниця» спільно з Івано-Франківською облдержадміністрацією організували екскурсію живописними місцями Західної Україні. Завдяки цьому представники соціально важливих професій мають можливість ознайомитися з визначними пам`ятками культури і архітектури, місцевими традиціями, колоритом і звичаями карпатського регіону.

Поїзд слідує через станції Львів, Івано-Франківськ, Яремче, Мікуличин. У його складі сім вагонів: один СВ, два плацкартних і чотири купейних. Для пасажирів створена можливість перевезти у Карпати автомобіль, оскільки у складі поїзда курсує автомобілевоз.

Курсувати регулярно поїзд №551/552 по маршруту Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк буде з 25 грудня по 15 січня. По непарних датах: відправлення з Донецька о 8.30, прибуття до Ворохти об 11.40. Назад з Ворохти поїзд відправлятиметься о 20.22, прибуття до Донецька о 21.30, а також відправлення з Дніпропетровська о 12.36, прибуття до Ворохти наступної доби об 11.40, відправлення з Ворохти по парних числах о 20.22, прибуття до Дніпропетровська наступної доби о 17.28.

Вартість квитків: СВ - 758 грн., купе - 191 грн, плацкарт - 125 грн. Вартість перевезення легкового автомобіля вагою до 2 тонн становить 1484 грн.

Окрім поїзда №551/552 «Донецьк-Дніпропетровськ-Київ-Ворохта" курсуватиме ще поїзд №515/516 «Київ - Ворохта». До складу поїздів будуть включені автомобілевози.