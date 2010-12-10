«Укрзалізниця» розраховує підвищити ефективність туристичних маршрутів

«Укрзалізниця» розраховує підвищити ефективність розвитку туристичних маршрутів у рамках реорганізації профільного міністерства. Про це сьогодні повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Сьогодні в контексті адміністративної реформи одним із цікавих моментів є те, що в Міністерство інфраструктури буде включена також служба з туризму, і ми якраз зможемо працювати ефективніше і відпрацьовувати ці питання», - зазначив він.

За його словами, «Укрзалізниця» пропонуватиме туристично-привабливі маршрути, і сподівається на зацікавленість туристичних агентств.

«Те, що в зимовий період потрібно доставляти пасажирів у Карпати - абсолютна аксіома, яку не потрібно доводити. Карпати цікаві так само, як влітку - Крим», - зазначив він. Особливо, за словами керівника «Укрзалізниці», це важливо, враховуючи утруднений проїзд автодорогами до деяких місць у Карпатах.

«Президент поставив завдання нам кардинально змінити підхід до транспортного сполучення з курортними містами. Ми поточного року працювали на предмет розвитку сполучення з Кримом, підняли швидкість між Сімферополем і Севастополем, наступного року ми продовжимо цю роботу, будуватимемо приміський вокзал спільно з владою Криму, і таким чином, сам головний транзитний вокзал Сімферополя стане вільнішим від приміського руху», - сказав він.

За словами гендиректора відомства, те ж саме стосується і розвитку руху до Карпат. «У контексті підготовки до зимових олімпійських ігор нам потрібно потихеньку починати з локальних маршрутів», - зазначив він.

При цьому М.КОСТЮК нагадав, що відомство готується до святкування 150-річчя залізниць наступного року, в рамках якого вже вводяться туристично-привабливі маршрути. «Ми підготуємо рухомий склад, який буде до 150-річчя задіяний. Підготуємо два паровози, і організуємо маршрути історичними місцями України разом з турагентствами», - сказав він. Зокрема, планується відновити маршрути, які користувалися в Україні попитом в історичному минулому, зокрема, маршрут з Івано-Франківська до Рахова. «Потрібно багато попрацювати у плані розвитку інфраструктури, у плані сполучення з країнами-сусідами - Польщею, Румунією, Словаччиною, Угорщиною, Австрією», - зазначив М.КОСТЮК.

Як повідомляв УНІАН, Президент України своїм Указом створив Міністерство інфраструктури України, реорганізувавши Міністерство транспорту і зв`язку України, а також поклавши на створюване міністерство функції з реалізації державної політики у сфері туризму.