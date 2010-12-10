Курсування поїзда Донецьк-Ворохта планують продовжити на весь зимовий період

Курсування поїзда Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк планується продовжити на весь зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам гендиректор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Поїзд на першому рейсі заселено вже на 90%, фактично всі місця розкуплені. На автомобілевозах уже їде 11 автомобілів у цей перший рейс. До Нового року й до 5 січня всі квитки розкуплені. Це говорить про те, що рейс вдалий, маршрут прокладено ефективно. Однозначно курсування поїзда буде продовжено на весь зимовий період, думаю, що якщо будуть запити, ми посилимо цей поїзд автомобілевозами, і я вже дав доручення, щоб додати ще 6 автомобілевозів», - сказав М.КОСТЮК.

За його словами, пасажири тепер не будуть вимушені, приїжджаючи на відпочинок до Карпат зі сходу України, робити декілька пересадок. «Ви уявляєте, скільки потрібно було зробити пересадок пасажиру, щоб із Донецька доїхати на відпочинок до Карпат? Фактично були три комплексні пересадки, сьогодні ми маємо прямий маршрут до місця відпочинку. Сподіваюся, що це буде ефективно», - зазначив М.КОСТЮК.

Як повідомив він, Львівська залізниця провела масштабні роботи для підготовки цього маршруту. «Оскільки напрямок достатньо місцевого значення, щоб пустити повноцінні пасажирські поїзди, було замінено близько 12 тис. дерев`яних шпал, велику кількість рейок, зроблено понад 100 км різного виду ремонту. Ми переобладнали станцію Ворохта, підготували там пункти екіпіровки тощо», - сказав гендиректор відомства.

За його словами, крім того «Укрзалізниця» ставить рейковий автобус на ділянку Івано-Франківськ - Ворохта. «Він працюватиме між цими дальніми поїздами й забезпечуватиме місцеві перевезення. Це буде абсолютно комерційний маршрут, він доповнить ті місцеві дизель-поїзди, які там курсують», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зі станції Донецьк урочисто відправили в перший рейс поїзд №551/552 за новим маршрутом Донецьк - Дніпропетровськ - Київ - Ворохта - Дніпропетровськ - Донецьк.

Зокрема, цим спеціальним рейсом, в який разом з іншими пасажирами відправилися шахтарі та металурги, починається всеукраїнська акція «Укрзалізниця об`єднує Україну», яка проходить у рамках підготовки до святкування 150-річчя українських залізниць (відзначатиметься 4 листопада 2011 р.). Метою акції є популяризація залізничного транспорту.

Особливістю поїзда є те, що пасажири зможуть доїхати до Прикарпаття без пересадок менш, ніж за 25 годин.

Для шахтарів і металургів «Укрзалізниця» спільно з Івано-Франківською облдержадміністрацією організували екскурсію мальовничими місцями Західної України. Поїзд слідує через станції Левів, Івано-Франківськ, Яремче, Микуличин. У його складі сім вагонів: один СВ, два плацкартних і чотири купейних. Для пасажирів створено можливість перевезти до Карпат автомобіль, оскільки у складі поїзда курсує автомобілевоз. Попередньо було визначено, що курсувати регулярно поїзд буде з 25 грудня по 15 січня.