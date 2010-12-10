Економія витрат при введенні денних поїздів сягатиме 40%. Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам генеральний директор «Укрзалізниці» Михайло КОСТЮК.

«Ми порахували, що окрім соціального ефекту організація денних поїздів матиме надзвичайно серйозний економічний ефект. Для нас буде дуже важливо впроваджувати економні, ресурсозберігаючі технології. Таким чином, можна буде, не піднімаючи вартості проїздів, досягти кращого фінансового результату», - відзначив він.

За його словами, завдання відомства – на ділянках 500-550 організувати рух за 4,5 години. «Тоді ми станемо реальними конкурентами авіаперевезень, враховуючи, що ми все-таки пропонуємо продукт від центру до центру (міста — УНІАН)», - відзначив М.КОСТЮК.

За словами гендиректора відомства, для прискорення здійснення процедур підготовлено термінал на Київському центральному пасажирському вокзалі для митного огляду. «Звичайно, не всі поїзди можуть бути організовані з таким оглядом, це має бути рух безупинний, якраз швидкісні поїзди можуть бути. Потрібно випробувати ефективність процедури, але упевнений, що ефективність буде», - сказав гендиректор відомства.

Він також відзначив, що «має право на життя швидкісний рух у денному форматі на ділянці Москва-Харків». «Цей марш ефективний тим, що кордон розташований близько до Харкова. Що стосується напрямку Київ-Москва, то, звісно, це залишається класичний нічний маршрут. Але відправлення з Києва об 11 вечора і прибуття до Москви о 6.30 ранку — абсолютно ефективне», - додав він.