В Україні створять найсучаснішу транспортну інфраструктуру у Східній Європі - Колесніков

Віце-прем`єр-міністр України - міністр інфраструктури Борис КОЛЕСНІКОВ визначив першочергові напрями організації роботи галузі, відзначивши, що Президент України висунув завдання створити, як мінімум, найсильнішу у Східній Європі інфраструктуру.

Про це повідомили УНІАН у Міністерстві інфраструктури (колишнє Міністерство транспорту і зв`язку - УНІАН).

Зокрема, щодо авіації Б.КОЛЕСНІКОВ сказав, що у рамках підготовки до Євро-2012 Україна одержить чотири сучасних аеропорти. «Проблема № 1 після Євро - Сімферополь, Одеса, Запоріжжя. Потрібно також відновити інфраструктуру тих аеропортів, які сьогодні не працюють: Луцьк, Полтава тощо», - сказав він.

Також міністр відзначив, що зараз готується контракт з компанією "Хюндай" щодо організації швидкісного залізничного руху. «Швидше за все, його буде підписано найближчим часом, і вже навесні 2011 року українці одержать якісні перевезення європейського рівня за доступними українськими цінами», - підкреслив Б.КОЛЕСНІКОВ.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом створив Міністерство інфраструктури України, Державну автотранспортну службу України, Державну авіаційну службу України, Державну службу зв`язку України, Державну службу морського і річкового транспорту України, реорганізувавши Міністерство транспорту і зв`язки України, а також поклавши на створюване міністерство функції з реалізації державної політики у сфері туризму.

Президент звільнив з посади міністра транспорту і зв`язку Костянтина ЄФИМЕНКА і призначив Бориса КОЛЕСНІКОВА віце-прем`єр-міністром – міністром інфраструктури.