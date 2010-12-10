Обсяг обробки контейнерів у портах у листопаді зріс майже на 27%

За оперативними даними, за 11 місяців цього року загальний обсяг обробки контейнерів в Іллічівському, Одеському і Маріупольському морських портах зріс на 26,9%, - до 595 тис. 197 TEU, порівняно показником за 11 місяців 2009 року. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури (колишнє Мінтрансу).

Зокрема, Одеський порт обробив 316 тис. 345 TEU (+37%), Іллічівський порт - 273 тис. 698 TEU (+16%), Маріупольський порт - 5 тис. 674 TEU (+38%).

Крім того, станом на кінець листопада, Одеський порт обробив першу тисячу контейнерів у режимі трансшипмента.

Нагадаємо, відомством були підготовлені зміни до нормативно-правових актів, які встановлюють, що час обробки і оформлення одного контейнера не повинен перевищувати чотирьох годин. Крім того, для збільшення обсягу контейнерних перевезень була введена 50% знижка на перевалку в режимі трансшипмента.