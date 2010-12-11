У східній та західній частинах України, а також у Криму очікуються сильні опади

Завтра у східній частині України, Приазов`ї та у Криму очікується мокрий сніг, сніг, місцями сильні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2-7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; на Південному узбережжі Криму близько 0°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На решті території - хмарно з проясненнями, без істотних опадів, лише у західних областях сніг, мокрий сніг, у Карпатах, на Закарпатті та Львівщині сильні опади. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, у Карпатах місцями пориви 25-30 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, в Карпатах та на півночі Лівобережжя до 13° морозу, вдень 0-5° морозу. На дорогах України ожеледиця.

У Київській області у неділю істотні опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10° морозу, вдень 0-5° морозу. У Києві температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.