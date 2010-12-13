В 11 підтоплених районах Закарпаття ситуація є стабільною і контрольованою – МНС
09:07, 13 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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На 7-му годину ранку в 11 районах Закарпатської області (Берегівський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський і Хустський), які були підтоплені тало-дощовим паводком, ситуація є стабільною і контрольованою.
Про це повідомляє прес-служба МНС.
На всіх річках спостерігається подальший спад рівнів води.
Проводяться аварійно-відновлювальні роботи, до яких залучені комунальні служби області та підрозділи МНС (всього 63 особи та 16 одиниць техніки, у тому числі від МНС 36 осіб і 9 одиниць техніки).
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