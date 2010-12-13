У центрі Львова трамвай зійшов з рейок і врізався у маршрутку

Сьогодні близько 9.30 у центрі Львова, на проспекті Свободи, трамвай зійшов з рейок і врізівся у маршрутне таксі. Постраждало 8 осіб.

Головний лікар Львівської станції швидкої медичної допомоги Наталія ПОВАЖУК повідомила УНІАН, що троє осіб у важкому стані госпіталізовані у лікарню швидкої медичної допомоги, ще троє особи – у 8-му клінічну лікарню, одна особа відмовилась від госпіталізації.

«5 осіб зараз перебувають у травматологічному пункті», - сказав головний лікар комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Мирон БОРИСЕВИЧ.

Водій трамваю зазнав виробничої травми.

Обставини, які призвели до сходження трамвая з рейок, з’ясовують співробітники міліції.