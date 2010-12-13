Автоперевізники розглянуть питання приведення цін на проїзд у відповідність із ціною пального - ВААП

Автоперевізники 17 грудня на планових загальних річних зборах мають намір розглянути питання приведення цін на проїзд у маршрутних таксі у відповідність із ціною пального. Про це в коментарі УНІАН по телефону повідомив голова Всеукраїнської асоціації автоперевізників (ВААП) Віталій РЕВА.

За його словами, річні збори не проводяться спеціально для розгляду питання тарифів, вони є плановими, проте «ця тема буде присутня».

«Є тенденція до того, що тарифи необхідно підвищувати. Будуть прийняті рекомендації (на зборах - УНІАН) привести тарифи у відповідність із вартістю пального, це рішення буде прийняте, і його вимагають від нас перевізники. Готується відповідне звернення й до Президента, й до прем`єра, про те, що далі так працювати не можна», - повідомив В.РЕВА.

За його словами, на зборах не розглядатиметься ні конкретний рівень підвищень, ні дата, оскільки кожен перевізник ухвалюватиме щодо цього своє рішення, відповідно до своїх потреб. «Не відомий (рівень підвищення - УНІАН), оскільки кожен перевізник – у нас (у асоціації) 1430 перевізників - кожен розраховує для себе - в одного база, інший в оренді, враховується довжина маршруту», - сказав він.

Водночас, як експерт, В.РЕВА зазначив, що тарифи необхідно підвищувати на 1-2 грн., оскільки перевезення стали збитковими. «Орієнтовно, на мою думку як експерта, мінімум на одну гривню, а взагалі-то на гривні дві мінімум треба, для того, щоб по нулях хоча б піти. Це моя думка, але тут, як кожен розрахує, зуміє переконати, показати місту, узгодити або не узгодити... Поки ось ця робота ведеться, вона достатньо пасивна, всі очікували, що буде якась вказівка згори - вказівки згори немає і, мабуть, не буде – і всі повинні виживати самостійно», - сказав В.РЕВА.

Як зазначив голова ВААП, питання підвищення тарифів необхідно піднімати, оскільки «збільшення вартості пального вже переступило за 8 грн.», в той час, як нинішні тарифи залишилися на рівні трирічної давності, вони розглядалися, коли вартість пального була нижча в 2,5 раза.

За словами голови ВААП, на річних зборах перевізників питання підвищення буде поставлено жорстко. «І буде сказано, щоб ці тарифи були розраховані відповідно до методики, яка вже затверджена Мінтрансом, де закладається і реальна вартість пального. Тому сказати, на скільки, я не можу», - підсумував В.РЕВА.

Як зазначив він, на нинішньому рівні тарифи не відповідають економічним реаліям.

«Стандартна європейська й світова норма: вартість проїзду - дорівнює вартості 1 літра пального. Ось, якщо виходити з європейських стандартів, у нас повинен бути тариф десь 1 євро. Ну, природно, що на 10 грн. ніхто не перейде, але, проте, вже в таких умовах працювати сьогодні неможливо», - сказав він.

За даними В.РЕВИ, ускладнює ситуацію те, що КМДА за цей рік перерахувала перевізникам, із якими має договори, менше половини субвенцій з необхідних 350 млн. грн. за перевезення пільговиків.

Він також підтвердив, що знає про ситуацію, що деякі столичні перевізники підняли минулими вихідними проїзд на 50 коп. За його словами, це ті перевізники, які до цього періоду «працювали на нулі й у збиток собі». За його словами, за останні півроку близько 10 київських перевізників збанкрутіли. «Природно, тарифи потребують перегляду, й кожен перевізник, який уклав договір із адміністрацією, має право змінити тариф. Якщо адміністрація заперечуватиме, то він все одно може, виходячи з власних можливостей, змінити їх», - повідомив голова асоціації, додавши, що в такому разі перевізник матиме неузгоджений тариф, і відповідно до законодавства, платитиме ПДВ, і «вимушений буде ще збільшити тарифи».