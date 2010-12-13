Ялтинський порт прийняли в Асоціацію круїзних портів Середземномор'я

Учасники генеральної асамблеї Асоціації круїзних портів Середземномор`я (MedCruise) одностайно проголосували за прийняття Ялтинського порту в члени організації. Про це повідомила УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України.

Згідно з повідомленням, участь порту в роботі Асоціації дозволить збільшити кількість заходів у порт суден класу «Люкс», що, у свою чергу, поповнюватиме бюджет підприємства й міста та дозволить зміцнити міжнародний статус Ялти.

При цьому між керівництвом порту і членами Ради директорів MedCruise досягнуто домовленість про організацію нової круїзної лінії.

У перспективі в Чорному морі з`явиться круїзне судно, яке працюватиме між портами України, Росії, Болгарії, Туреччини, Румунії та Грузії.

Як зазначається в повідомленні, керівництво Асоціації допомагає залучати іноземні інвестиції для будівництва і реконструкції причалів та інфраструктури портів, які приєднуються до організації, тим самим роблячи їх привабливішими для іноземних туристів.

Нагадаємо, наступного року в Ялтинський порт прибудуть представники компанії «Royal Caribbean International», яка восени цього року вже виявила бажання розвивати порт.