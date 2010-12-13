На Південному столичному вокзалі Костюк вручить нагороди переможцям фотоконкурсу

14 грудня 2010 р. о 14:00 на Південному вокзалі (м. Київ, вул. Вокзальна, 1) відбудеться завершальна частина фотоконкурсу «Залізничні подорожі». Під час заходу Генеральний директор “Укрзалізницы” Михайло КОСТЮК вручить нагороди переможцям конкурсу. По закінченню заходу заплановано брифінг для журналістів. Як повідомляє прес-служба «Укрзалізницы», акредитація ЗМІ проводиться за телефонами: (044) 465-24-28, 465-21-72, 465-21-76, (067) 220-10-71, (067) 466-77-43.

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