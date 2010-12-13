НКРЗ планує зобов'язати мобільних операторів сповіщати абонентів про якість зв'язку

Національна комісія з питань регулювання зв`язку (НКРЗ) планує зобов`язати мобільних операторів двічі на рік сповіщати абонентів про якість зв`язку, що надається. Про це йдеться у рішенні НКРЗ №566 «Про схвалення проекту змін до Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій за поданням послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку», текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно з рішенням, планується доповнити діючі Ліцензійні умови вимогою про те, що ліцензіат «зобов`язаний періодично (не рідше ніж один раз на півроку) оприлюднювати показники якості телекомунікаційних послуг, за якими вони надаються споживачам у різних регіонах», шляхом розміщення інформації в засобах масової інформації, на власних веб-сайтах і в пунктах обслуговування споживачів.

Крім того, проектом змін до Ліцензійних умов НКРЗ планує вимагати від операторів пропуск трафіку між мережами операторів мобільного телефонного зв`язку «здійснювати з використанням безпосереднього взаємоз‘єднання (прямих каналів) своїх мереж». Транзитні ж (обхідні) маршрути оператори зможуть використовувати тільки для забезпечення стійкості роботи і надійності телекомунікаційних мереж.

Проект змін до Ліцензійних умов буде направлений на узгодження до зацікавлених центральних органів виконавчої влади, і розміщений на веб-сайті комісії.