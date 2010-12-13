Список найбільш відвідуваних Інтернет-ресурсів в Україні очолив Google

Список 25 найбільш відвідуваних користувачами Інтернет в Україні інтернет-ресурсів (доменів) очолив Google. Про це повідомили УНІАН в Інтернет-асоціації України (ІНАУ).

Згідно з повідомленням, рейтинг найбільш відвідуваних ресурсів, складено за даними дослідження компанії InMind, що виконується на замовлення ІНАУ.

За даними дослідження, середнє значення денної частки аудиторії за листопад (середньоденної частки) Google становило 65,22% відвідувачів. Далі в рейтингу розташувалися домени: Vkontakte (середньоденна частка - 56,57%), mail.ru (46,29%), yandex (36,61%), odnoklassniki (25,00%), ukr.net (21,09%). У решти доменів середньоденна частка становила менше 20%.

Лідирує Google і в рейтингу доменів, ранжируваних за охопленням користувачів (за часткою людей серед цільової аудиторії, які відвідували ресурс, принаймні, один раз за листопад). На частку цього ресурсу припало 87,01% користувачів. На другому місці в цьому рейтингу домен mail.ru (81,25%), далі: Vkontakte (78,05%), yandex (74,91%), youtube.com (64,64%), wikipedia.org (64,48%). У решти інтернет-ресурсів охоплення становить менше 60% аудиторії.

Слід враховувати, що в дослідженні ресурси google.com.ua, google.com, google.ru та інші були об`єднані в ресурс Google. Також були об`єднані: Yandex.ua, yandex.ru, уа.ru - в yandex; Odnoklassniki.ru, odnoklassniki.ua - в odnoklassniki; Vkontakte.ru, vk.ru - в Vkontakte.

Довідка УНІАН. Джерело даних – дослідження Opinion Software Media - проект медіавиміру Інтернет аудиторії України, заснований на user-centric підході. Методологія дослідження заснована на роботі постійно діючої репрезентативної панелі Інтернет користувачів, на домашні та робочі комп`ютери яких встановлено спеціальне програмне забезпечення. Ця методологія дозволяє здійснювати моніторинг усіх відвідуваних українськими користувачами інтернет-ресурсів, як національних, так і міжнародних. Панель репрезентує Інтернет користувачів усієї України віком 15 років і старших. Її дизайн засновано на даних щоквартальних настановних досліджень населення України, які проводяться оффлайн.

Основна мета дослідження - аналіз відвідуваності веб-ресурсів і соціально-демографічний профіль їх відвідувачів.

Інтернет Асоціація України була створена в листопаді 2000 року з метою консолідації зусиль усіх зацікавлених сторін у розвитку Інтернету в Україні. Асоціація об`єднує більше ста компаній: найбільших провайдерів, операторів зв`язку, реєстраторів доменних імен, виробників обладнання, виставкові, видавничі та інші компанії, що мають безпосереднє відношення до українського сегменту Інтернет.