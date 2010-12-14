МНС попереджає про складні погодні умови в Криму

Кримське управління МНС попереджає жителів регіону про складні погодні умови на півострові у вівторок, 14 грудня: синоптики прогнозують сильний сніг з дощем, місцями - налипання мокрого снігу, ожеледь і ожеледицю.

Про це йдеться в прес-релізі відомства, який має УНІАН.

«Керівникам міністерств, відомств і підприємств слід вжити необхідних заходів для забезпечення безаварійного функціонування об`єктів життєзабезпечення при погіршенні погодних умов», - йдеться у прес-релізі.

Нагадаємо, регіональне управління МНС оголошувало 10-11 грудня штормове попередження на Кримському півострові через погану погоду, зумовлену вторгненням арктичного холодного повітря.