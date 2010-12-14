Попов просить Держцінінспекцію перевірити маршрутні таксі

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ звернувся до Державної інспекції з контролю за цінами з проханням здійснити перевірку економічного обґрунтування підвищення вартості проїзду у маршрутних таксі приватними перевізниками.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі КМДА.

Як відзначили в Головному управлінні з питань цінової політики, згідно з Постановою Кабінету міністрів, яка затверджує зміни до порядку проведення конкурсу на визначення перевізника по конкретному маршруту, Головне управління транспорту міста не має права регулювати зміну тарифу на проїзд приватними перевізниками.

За інформацією Головного управління транспорту, низка перевізників вже підвищили вартість проїзду, надіславши економічне обґрунтування. Таке підвищення вони пояснюють тим, що за останній рік зросла мінімальна заробітна платна та подорожчали паливно-мастильні матеріали, у тому числі у грудні значно зросли ціни на дизельне паливо.

Головне управління зараз робить свій аналіз обґрунтування підвищення вартості проїзду та порівняльний аналіз вартості проїзду у інших містах України.

Разом з тим О.ПОПОВ підкреслив, що тарифи на проїзд в комунальному громадському транспорті залишаться незмінними.