Залізничним транспортом України за 11 місяців перевезли 2 тис. 657 автомобілів

За 11 місяців цього року в спеціальних вагонах «Укрзалізниці» транспортовано 2 657 автомобілів, що на 800 більше, ніж за відповідний період минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Як відзначають у відомстві, послуга перевезення автомобілів залізничним транспортом користується все більшою популярністю.

За минулий період вагони-автомобілевози були включені до складу наступних пасажирських поїздів: №175/176 сполученням Харків-Сімферополь №12/11 Київ-Сімферополь №165/166 Київ-Дніпропетровськ №161/162 Київ-Харків і №164/163 Київ-Харків.

Максимально автомобілевоз здатний перевезти 8 машин загальною вагою 10 тонн і максимально допустимою висотою автомобілів 1,7 м.

Оформлення і відправлення здійснюються через багажні відділення вокзалів Київ-Пасажирський, Харків-Пасажирський, Сімферополь і Дніпропетровськ. Доставити автомобіль необхідно за 2 години до відправлення поїзду.

Завантаження і вивантаження проводить бригада провідників, яка супроводжує автомобіль на шляху проходження до місця призначення.