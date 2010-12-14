Одеський порт з квітня обробив 1 млн. тонн венесуельської нафти

Одеський порт з квітня 2010 р. обробив транзитом на Білорусь 1 млн. тонн венесуельської нафти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства інфраструктури України.

У повідомленні зазначається, що зокрема, після вивантаження 6 грудня танкера Paramount Hanover кількість венесуельської нафти, яка надходить через Одеський порт, досягла позначки 1 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, перша партія венесуельської нафти прибула до Одеси наприкінці квітня цього року. На початок грудня кількість оброблених танкерів становила 12 одиниць, загальний обсяг доставленого вантажу - 924,4 тис. тонн.

Із Одеси нафта транспортується залізницею на нафтопереробний завод до м. Мозир (Білорусь).