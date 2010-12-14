Залізниці України збільшили середньодобовий показник навантаження на 11%

За підсумками експлуатаційної роботи за 11 місяців цього року українські залізничники в середньому щодоби вантажили 979,3 тис. тонн вантажів, що становить 111,1% до відповідного періоду минулого року і 105,9% від планового завдання. Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Укрзалізниці».

Збільшили цей показник до рівня минулого року всі дороги, крім Південної, зокрема: Донецька - 107,7%, Придніпровська -115,6%, Південно-Західна - 111,9%, Одеська - 121%, Львівська - 121,2%.

В середньому за добу вивантажувалося понад 15 тис. вагонів, що становить 101,6% до планового завдання і 108,4% до рівня минулого року.

Також зросла ефективність використання вагонів «Укрзалізниці», про що свідчить прискорення обороту вантажного вагону до рівня минулого року на 0,74 діб (на 11,7%). В середньому один вантажний вагон був в обігу 6,31 діб. Оборот навантаженого вагону становив 2,97 діб, і прискорений до планового завдання на 0,14 діб (4,7%).

Разом з тим, знижено час простою вагону під однією вантажною операцією до рівня минулого року на 3,29 години, і її виконання становить 38,54 год.

Вантажний рейс вагону в середньому становив 506,2 км., що більше рівня минулого року на 0,9%, і більше плану на 1,3%.

За 11 місяців 2010 року покращено й показники використання локомотивного парку. Середньодобовий пробіг локомотива становив 464 км. (104,5% до плану), 100,9% - до рівня минулого року. Середньодобова продуктивність - 1301 тис. ткм брутто (104,9% до плану, 102,8% - до рівня минулого року).

Всього залізницями України за 11 місяців цього року відправлено майже 327,1 млн. тонн вантажів, що на 9,3% більше планового завдання і на 11,1% більше, ніж минулого року.