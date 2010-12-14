У Херсоні на закупівлю автобусів виділять 3,6 млн. грн.

У 2011-2012 роках у Херсоні планують купити за бюджетні кошти автобуси великої місткості на загальну суму 3,6 млн. грн.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив депутат міської ради Херсона Станіслав ТРОШИН.

"Кількість автобусів, які можна буде купити за ці засоби, буде визначена під час тендеру. Автобуси будуть в комунальній власності, їх передадуть на баланс КП "Херсонкомунтрансервіс", - сказав депутат.

За його словами, пропозиція про покупку автобусів підтримана комісією міськради з питань транспорту і фінансовим управлінням мерії Херсона.

Передбачається, що в 2011 році на закупівлю автобусів виділять 3 млн. грн, в 2012 році – 600 тис. грн.