«Укрзалізниця» до новорічних і різдвяних свят призначила 37 додаткових потягів

Залізниці України продовжують роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят і станом на 14 грудня 2010 року призначили 37 додаткових потягів.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, зокрема, 13 потягів призначила Південно-західна залізниця; 9 – Придніпровська, 4 – Одеська, 6 – Південна, 1 – Львівська, 4 – Донецька дорога.

Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.