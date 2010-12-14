«Укрзалізниця» до новорічних і різдвяних свят призначила 37 додаткових потягів
16:32, 14 грудня 2010Транспорт/Звя'зок
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Залізниці України продовжують роботу над забезпеченням пікових перевезень пасажирів напередодні і під час новорічних і зимових свят і станом на 14 грудня 2010 року призначили 37 додаткових потягів.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».
Згідно з повідомленням, зокрема, 13 потягів призначила Південно-західна залізниця; 9 – Придніпровська, 4 – Одеська, 6 – Південна, 1 – Львівська, 4 – Донецька дорога.
Робота з вивчення попиту і призначення додаткових потягів на найпопулярніші напрями триває.
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