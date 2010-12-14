Азаров завтра візьме участь у відкритті нових станцій метро у Києві

Завтра, 15 грудня, о 14.00 прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ візьме участь у відкритті дільниці Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену від станції «Либідська» до станції «Васильківська».

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Після завершення заходу планується підхід прем`єр-міністра до преси.

Збір журналістів: з 13.00 до 13.30, вул. Васильківська, 32 (біля будівлі ТВО «Художник»), вхід з боку Амурської площі.

Акредитація проводиться за телефонами (до 17:30 14 грудня): 256-66-32, 256-66-43, 256-75-82.