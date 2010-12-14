ПЗЗ виділила землю під організацію Музею залізничного транспорту в Києві

Південно-західна залізниця (ПЗЗ) виділила землю під організацію до 150-річчя залізниць Музею залізничного транспорту в Києві. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам заступник генерального директора «Укрзалізниці» Юрій ДЖУС.

«Наступного року, 4 листопада, відзначатимемо 150-річчя українських залізниць. Протягом року проводитимуться різні заходи – форум юних залізничників, фестиваль молоді, будуть випущені ювілейні монети, поштові марки. Найголовніше – буде відкритий Музей залізничного транспорту», – сказав він.

За словами Ю.Джуса, в музеї будуть такі експонати, як 25-метрові паровози, раритетна техніка. «Буде навіть єдиний в світі екземпляр, який зараз знаходиться на території Донецької залізниці, – танк-вагон», – повідомив він.