«Укрзалізниця» до своєї річниці нагородила переможців фотоконкурсу «Залізничні подорожі»

З нагоди 19-ї річниці створення Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») заступник генерального директора «Укрзалізниці» Юрій ДЖУС сьогодні на Київському пасажирському вокзалі «Південний» нагородив переможців фотоконкурсу «Залізничні подорожі», організованого адміністрацією.

Як передає кореспондент УНІАН, переможців визначили серед 20 фіналістів шляхом відкритого голосування на сайті «Укрзалізниці».

Перше місце у фотоконкурсі зайняли роботи Павла БІШОВЦЯ (Київ), який представив на конкурс 4 фотографії. Друге місце зайняли роботи Валерія ІВАЩЕНКО (Комсомольськ), третє – Олександра КОВТУНА (Київ). Переможці нагороджені цінними подарунками.

«Цей конкурс – свого роду репетиція перед великою програмою наступного року, адже наступного року, 4 листопада, ми відзначатимемо 150-річчя українських залізниць», – відзначив Ю.Джус.

За його словами, зокрема, фотографії, які взяли участь в конкурсі, можна буде побачити на сайті «Укрзалізниці» і, можливо, в Музеї залізничного транспорту, який зараз створюється в Києві.

Він також повідомив, що відомство планує організувати ще один фотоконкурс – на кращу ретрофотографію на залізничну тематику.