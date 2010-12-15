Завтра ПЗ і Hyundai Corporation підпишуть контракт на поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів

16 грудня у приміщенні Міністерства інфраструктури України за участю віце-прем`єр-міністра України - міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА відбудеться підписання контракту з компанією «Hyundai Corporation» на поставку 10 нових міжрегіональних електропоїздів в дев`ятивагонній комплектації для запровадження в Україні швидкісного залізничного руху.

Як повідомила УНІАН прес-служба Мінінфраструктури, з українського боку контракт підпише начальник Південної залізниці Віктор ОСТАПЧУК, з корейського - голова правління Hyundai Corporation Чунг МОНГ-ХУК.

Згідно з повідомленням, крім того, корпорація «Hyundai» завтра представить чотири мікроавтобуси марки Hyundai Parex H1 для потреб дітей-сиріт з чотирьох міст України.

Як повідомляв УНІАН, восени п.р. за наслідками візиту української делегації до Кореї досягнуто угоду, що корейська «Хюндай» поставить «Укрзалізниці» 10 швидкісних міжрегіональних потягів, 6 з них - до Євро-2012, решту - до кінця 2012 р. “Укрзалізниця” розраховує одержати кредит “Ексімбанку” Кореї на закупівлю регіональних потягів “Хюндай”.