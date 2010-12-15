«Датагруп» збільшила пропускну спроможність каналів зв'язку втричі

Оператор «Датагруп» збільшив пропускну спроможність каналів зв`язку в три рази. Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Станом на грудень 2010 року, місткість мережі в західному напрямі склала 36 Гбіт/с (на початок 2009 року - 20 Гбіт/с), в східному - 139 Гбіт/с (на початок 2009 року - 47 Гбіт/с).

Загальна пропускна спроможність мережі «Датагруп» збільшена до 175 Гбіт/с.

Як відзначили в компанії, це найбільш серйозне розширення в 2010 році, в рамках якого до 90 Гбіт/с було розширено канали до Європи і Росії.

«Датагруп» має три незалежні магістральні канали до Європи — Братислави (Словаччина), Франкфурту (Німеччина), Амстердаму (Голландія).

У 2009 році був побудований шлюз з російським оператором місткістю 10 Гбіт/с, станом на 1 грудня 2010 року місткість цього каналу складає 20 Гбіт/с.

Довідка УНІАН. "Датагруп" заснована 10 років тому, є одним з лідерів телекомунікацій. Сьогодні протяжність власної волоконно-оптичної DWDM-мережі складає 10 838 км. Протяжність волоконно-оптичних внутрішніх міських мереж складає 3220 км.