«Київський метрополітен» відкрив станції «Деміївська», «Голосіївська» і «Васильківська»

КП «Київський метрополітен» завершив будівництво нових станцій Куренівсько-Червоноармійської лінії Київського метрополітену - «Деміївська», «Голосіївська» і «Васильківська». Як передає кореспондент УНІАН, в урочистому відкритті ділянки взяли участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ і голова Київської міськдержадміністрації Олександр ПОПОВ.

Станційні комплекси споруджувалися відкритим способом. Для гідроізоляції залізобетонних і бетонних конструкцій цих станцій застосовувалися матеріали з нової модифікованої латексом бітумної емульсії.

За інформацією «Київського метрополітену», будівництво об`єкту виконувалося у щільній міській забудові, де пролягає велика кількість інженерних комунікацій, в надзвичайно складних інженерно-геологічних і гідрогеологічних умовах залягання ґрунтів. При будівництві ділянки Куренівсько-Червоноармійської лінії фахівці ВАТ «Київметробуд» використовували передові методи будівництва, нове устаткування і механізми.

Окрім цього, застосовувалися спеціальні методи стабілізації ґрунтового масиву – хімзакріплення, водозниження і огородження котлованів за допомогою струменевої цементації ґрунту. У перегінних тунелях, розташованих на відстані менш як 40 м від житлової забудови, для зменшення впливу шуму і вібрації від руху потягів метрополітену влаштована лежнева конструкція колії.

На ділянці перегінного тунелю від станції «Голосіївська» до станції «Васильківська» виконано експериментальну віброзахисну конструкцію верхньої будови колії на рейкових блокових опорах. Головною ознакою створеної експериментальної конструкції, що складається з різних варіантів збірних блокових опор з ізоляцією з поліуретанової смоли, є досягнення ефективної віброізоляції і зменшення шумів. Як відзначають в метрополітені, після досягнення очікуваних позитивних результатів за показниками шуму і вібрацій зазначена конструкція буде застосована на перспективних лініях метрополітену, що зробить більш комфортним перевезення пасажирів.

Як повідомляв УНІАН, вітку метро у бік масиву Теремки на відрізку 3,8 км почали будувати ще в 2005 році. Нові станції Куренівсько-Червоноармійської лінії метро у бік Теремків - “Деміївська”, “Васильківська” і “Голосіївська” - планували ввести в експлуатацію до кінця 2008 року. Проте у жовтні 2008 р. ВАТ “Київметробуд” порушило питання про консервацію будівництва нової ділянки метро на Теремки у зв`язку з недофінансуванням робіт з бюджету столиці. Готовність цієї ділянки на той час становила 95%.