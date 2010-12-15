Херсонський МТП почав контейнерну перевалку

Державне підприємство "Херсонський морський торговий порт" (ХМТП) почало контейнерну перевалку.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ХМТП.

Передбачається, що в міжнавігаційний період з листопада ц.р. по квітень 2011 року підприємство оброблятиме щомісячно до 35 контейнерів.

"Робота з контейнерами є дуже перспективною. Очікується, що наш порт стане сполучною ланкою експортної контейнерної лінії, що сполучає порти Туреччини з Дніпропетровськом", - повідомили в прес-службі, відзначивши, що в навігаційний період планується відвантажувати до 200 контейнерів щомісячно.

Довідка УНІАН. ХМТП займається перевалкою генеральних, навалювальних і насипних вантажів. Більше 40% з них мінеральні добрива і хімічні вантажі, ще 40% займає перевалка зернових. Проектна потужність порту - 4 млн. тонн вантажів в рік.