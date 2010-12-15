Держава погасила Крюківському ВБЗ частину боргу з ПДВ

Держава погасила ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Кременчук, Полтавської обл.) 185 млн. грн. із заборгованості з відшкодування ПДВ у розмірі 400 млн. грн.

Про це УНІАН повідомила прес-служба підприємства.

«Нам вдалося добитися погашення боргу держави з ПДВ. Нам днями повернули 185 млн. грн.», - привели в прес-службі слова директора з економіки і фінансів підприємства Ігоря МАНАЕНКОВА.

Раніше керівництво підприємства заявляло, що борг держави перед заводом з ПДВ складав близько 400 млн. грн.

Довідка УНІАН. ВАТ ”Крюківській вагонобудівний завод” випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, піввагони) і пасажирські вагони, запасні частини і візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро і ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.