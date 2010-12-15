Україна і Росія в 2011 році зможуть вирішити питання делімітації морського кордону, впевнений Єльченко

Надзвичайний та Повноважний Посол України в Росії Володимир ЄЛЬЧЕНКО впевнений, що в 2011 році Україна і Росія зможуть вирішити питання про делімітацію кордону в Азовському морі і Керченській протоці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це посол сказав під час прес-конференції.

«У нас є всі можливості для того, щоб в наступному році це питання закрити», - сказав В.ЄЛЬЧЕНКО.

Він зазначив, що переговори з цього приводу тривають, і в грудні відбудеться черговий раунд. За словами посла, обидві сторони шукають компроміс.

«З обох сторін є розуміння, що не може бути на 100% позиція Росії або на 100% позиція України, має бути знайдено баланс», - додав він.

Посол також відзначив, що за останній рік змінилась тональність цих переговорів.

«Якщо раніше це питання обговорювалось як між суперниками, то тепер як між партнерами», - сказав він.

Довідка УНІАН. Україна та Росія намагаються розділити Керченську протоку з 1996 року. Конфліктність питання полягала в тому, що позиція української сторони грунтується на радянських картах, де лінія кордону між Кримською областю УРСР і Краснодарським краєм РРФСР проходила по середині між їхніми берегами. В цьому випадку штучно виритий у мілководній протоці Керч-Єнікальський канал, по якому судна проходять до декількох російських портів Азова, відійшов би Україні. Російська сторона з цим не згодна й пропонує провести кордон по середині судноплавного фарватеру.

29 вересня 2003 року Росія почала будівництво дамби в Керченській протоці від Таманського півострова (Росія) у напрямку міста Керч до Тузли. Уряд України розцінив будівництво дамби як посягання на суверенітет держави.

Будівництво було припинено 23 жовтня за 102 метри від лінії українсько-російського кордону.

12 травня 2010 року перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що після підписання 17 травня угоди між Україною та Росією про демаркацію державного кордону буде створено відповідну робочу групу, яка займатиметься спірними питаннями, зокрема щодо острова Тузла.

17 травня 2010 року Україна та Росія уклали угоду про демаркацію державного кордону.