Сьогодні введено в дію заїзд на Московську площу в Києві

Сьогодні, 15 грудня, введено в дію заїзд на Московську площу в Києві.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Київської міськдержадміністрації.

Згідно з повідомленням, з введенням заїзду запрацює весь комплекс дворівневої транспортної розв`язки за повною проектною схемою, що дозволить транспорту швидко перетинати Московську площу. Введення в дію реконструйованої транспортної розв`язки на площі поліпшить транспортне сполучення для 200 тис. жителів Голосіївського району, оскільки збільшує пропускну спроможність вузла в 1,5 разу – до 12 тис. автомобілів на годину.

Нагадаємо, кошторисна вартість реконструкції розв`язки становила 353,4 млн. грн.