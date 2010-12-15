«Богдан» буде головним виробником і постачальником туравтобусів і автобусів для аеропортів до Євро-2012

Корпорація «Богдан» у рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року буде головним виробником і постачальником туристичних автобусів і автобусів для аеропортів.

Як повідомили УНІАН у департаменті інформації і масових комунікацій Секретаріату кабінету Міністрів, відповідний меморандум про співпрацю у сфері транспортного забезпечення Євро-2012 був підписаний сьогодні між корпорацією «Богдан» і урядом.

Документ був підписаний під час робочої поїздки віце-прем`єр-міністра України – міністра інфраструктури Бориса КОЛЕСНІКОВА на Волинь.

За словами Б.КОЛЕСНІКОВА, сьогодні потреба міст-учасників Євро-2012 становить понад 400 туристичних автобусів і понад 100 автобусів для аеропортів.

У свою чергу, президент корпорації «Богдан» Олег СВИНАРЧУК зазначив, що з наступного року починається виробництво нових моделей туристичних автобусів і автобусів для аеропортів з використанням комплектуючих світових лідерів автобусобудування: MAN і VISEON BUS (ТМ Neoplan). «Саме ці автобуси обслуговуватимуть потреби Євро-2012», – зазначив керівник корпорації.

У рамках поїздки Б.КОЛЕСНІКОВА на виробничі потужності корпорації в Луцьку відбулося також підписання меморандумів про організацію виробництва туристичних автобусів «Богдан-MAN» і автобусів аеропортів «Богдан-Neoplan».

Як повідомляє департамент Секретаріату Кабміну, з початком виробництва автобусів «Богдан-MAN» і «Богдан-Neoplan» корпорація розширить вже існуючий модельний ряд автобусів технікою, що відповідає екостандартам Євро-4 і Євро-5.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» – один з найбільших суб`єктів авторинку України. Створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в країні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів.

На сьогодні автобуси і тролейбуси корпорації «Богдан» представлені абсолютно в усіх класах: від дуже малого до дуже великого. Корпорація «Богдан» має виробничі потужності, які дозволяють їй виготовляти близько 9 тис. автобусів і тролейбусів на рік. На сьогодні «Богдан» є єдиною компанією в країні, котра погоджувала умови і методику експлуатації своїх тролейбусів на гірській трасі в профільному інституті МінЖКГ, а також єдина з компаній транспортного машинобудування України, що сертифікувала свої тролейбуси на ринку Європейського Союзу, а також розпочала спільне виробництво тролейбусів у Чехії.

Перша черга виробництва середніх, великих і особливо великих автобусів і тролейбусів у Луцьку була введена в експлуатацію навесні 2006 року. Другу планується ввести до кінця 2010 року.