Автомобільний рух на Дарницькому мосту в Києві планується відкрити 20 грудня - Азаров

Регулярний автомобільний рух на Дарницькому мостовому переході (автомобільно-залізничний міст через Дніпро у Києві) планується відкрити 20 грудня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив під час відкриття нових станцій метро в Києві прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Через кілька днів підуть перші машини по цьому мосту і знімуть частково пробки», - сказав він.

За словами прем`єра, повністю міст планується завершити до вересня 2011 р.

Довідка УНІАН. Будівництво залізнично-автомобільного мостового переходу було розпочато у липні 2004 року. Загальна кошторисна вартість становить 9 млрд. 157 млн. грн., з яких 4 млрд. 254 млн. грн., – вартість автодорожньої частини.

Залізнично-автомобільний мостовий перехід через Дніпро в Києві об`єднує дві складові: залізничну – дві колії, і автомобільну – дорога з шести смуг (по три у кожному напрямі). Довжина мосту – 1066,2 м, будівельна довжина залізничних колій – 32,71 км, довжина автомобільних підходів – 15,08 км. Всього планом передбачено будівництво 170 опор і монтаж 169 подорожніх споруд.

Пропускна спроможність моста становитиме 60 тис. автомобілів і 120 пар потягів на добу.

У вересні 2007 року на будівництві залізнично-автомобільного мостового переходу через Дніпро на залізничній ділянці Київ-Московський – Дарниця відбулося з`єднання Лівого і Правого берегів Дніпра. Наприкінці 2008 року було відкрито робочий рух по одній залізничній гілці мосту.

27 вересня 2010 р. у Києві відбулося урочисте відкриття залізничного сполучення через Дніпро по новому залізнично-автомобільному мостовому переходу.