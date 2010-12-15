Кабмін затвердив зміни до Угоди між урядами України і Ізраїлю про повітряне сполучення

Кабінет міністрів України сьогодні затвердив постанову «Про затвердження Протоколу про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення».

Про це УНІАН повідомили у Міністерстві інфраструктури.

Згідно з повідомленням, прийнята постанова свідчить про завершення всіх внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття змінами чинності.

Як уточнили у міністерстві, в Ізраїлі ці процедури були завершені ще влітку п.р.

Нагадаємо, 22 лютого 2010 р. в Єрусалимі підписано Протокол про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Держави Ізраїль про повітряне сполучення.

Цей Протокол дозволив кожній стороні призначити кілька авіапідприємств для експлуатації договірних ліній; запровадити механізм інспекції авіапідприємств з метою оцінки їх відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО); перейти від процедури затвердження тарифів до процедури їх моніторингу і обмежити втручання авіаційних властей у процес формування тарифів тощо.

Зокрема, сторони домовилися збільшити кількість перевізників з 2-х до 3-х з кожного боку і кількість рейсів, відповідно, з 14 до 21 на тиждень з початку літньої навігації (28 березня 2010 р.).

Призначеними перевізниками від України на виконання рейсів до Ізраїлю зараз є «Аеросвіт», «Донбасаеро», "МАУ".