Міст через Дніпро у Запоріжжі буде споруджено максимум у 2012 році – Азаров

Міст через Дніпро у Запоріжжі буде споруджено максимум у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ на брифінгу.

«У Запоріжжі, я думаю, левова робота зі спорудження мосту буде виконана (у 2011 році – УНІАН), і ми його здамо, ну, якщо не в 2011 році, то в 2012 році обов`язково», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, у 2004 році розпорядженням Кабінету міністрів України було затверджено кошторисну вартість будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро у м. Запоріжжя у розмірі 1 млрд. 903 млн. 612,55 тис. грн. Будівництво мосту розпочалося у 2004 р. і було розраховане на 6 років.

24 лютого 2010 р. розпорядженням № 286-р Кабмін затвердив відкоригований проект будівництва мосту в Запоріжжі. Загальна кошторисна вартість затверджена у розмірі 5 млрд. 028 млн. 661,939 тис. грн. Тривалість будівництва – 9 років (завершення будівництва - у 2013 році). Параметри мостового переходу залишилися колишніми: протяжність магістралі - 9100 метрів, зокрема, міст через Дніпро – 660 м, через старе русло Дніпра – 340 м.

Згідно з документом, станом на 1 червня 2009 р. було виконано роботи на 899 млн. 938,923 тис. грн.

Для продовження будівництва мостових переходів через Дніпро Запоріжжя просило передбачити у держбюджеті на 2010 рік 1 млрд. 400 млн. грн. окремим рядком, проте на ці цілі не було виділено коштів взагалі. Місту пообіцяли виділити кошти зі Стабілізаційного фонду, в якому в 2010 році на всі держоб’єкти передбачено 1 млрд. 200 млн. грн.

4 червня п.р. перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ під час візиту до Запоріжжя пообіцяв виділити на будівництво мостів кошти "в обсязі, достатньому для завершення їх будівництва в 2012 році".

22 червня під час відвідання Запоріжжя Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що на будівництво мостів у Запоріжжі вже виділено 100 млн. грн., наприкінці липня ця сума збільшиться до 250 млн. грн., а до кінця року - до 500 млн. грн.

25 жовтня у прес-службі Запорізької мерії повідомили, що на рахунки місцевого управління держказначейства надійшли додаткові 50 млн. грн. на фінансування будівництва запорізьких мостів.