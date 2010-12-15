На окружній дорозі Харкова планується встановити відеоспостереження - Добкін

На найбільш небезпечних ділянках окружної дороги довкола Харкова планується встановити відеоспостереження.

Як передає кореспондент УНІАН, про це поінформував сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН під час робочої наради з питання ремонту окружної дороги.

Губернатор висловив упевненість, що реалізація проекту сприятиме безпеці руху на швидкісному автошляху. При цьому він зазначив, що на тих автошляхах, де дорожнє покриття приведено у відповідність до європейських норм, набагато частіше трапляються ДТП зі смертельним результатом. У зв`язку з цим вже зараз вирішуються питання забезпечення максимальної безпеки окружної дороги та інших шляхів.

У ході наради керівником Управління державної автоінспекції УМВС України в Харківській області було запропоновано встановити на особливо небезпечних ділянках доріг спеціальні системами спостереження, які не тільки фіксують швидкість, але й звіряють дані автомобіля з усіма базами МВС.

На думку, використання подібного обладнання може дати позитивний результат.

«Я подивлюся, з якого джерела фінансування ми можемо придбати таке обладнання. Я по Росії багато їжджу, там це діє - усі гальмують і їдуть спокійно. Можна буде такі системи спостереження поставити на небезпечних ділянках окружної дороги», - сказав М.ДОБКІН.